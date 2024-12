Metropolitanmagazine.it - Chi è Fausto Pinna, il compagno morto qualche mese fa di Iva Zanicchi?

Classe 1950,è stato ildi vita di Iva, è stato anche un apprezzato produttore discografico. Dopo essere stata sposata ad Antonio Ansoldi per circa diciotto anni, dal 1967 al 1985 (da cui aveva avuto pure una figlia), Ivasi era legata sentimentalmente proprio dalla metà degli Anni Ottanta e fino alla sua morte lo scorso 8 agosto a, al termine di una lunga lotta con un tumore ai polmoni. Parlando con il ‘Corriere della Sera’ dell’uomo con cui ammette di essere stata insieme ogni giorno per oltre 40 anni, Ivaha raccontato gli inizi della sua storia con ‘Pippi’.In sala di incisione, nel 1984, lui faceva il discografico. Era allegro, positivo, pieno di vita, creativo, aveva grandi idee.. Fu il primo a vendere in edicola le cassette dei film” è il ricordo didi Iva, fatto dalla sua storia compagna con il quotidiano milanese.