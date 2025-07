Così è deciso L’annuncio di Caterina Balivo al pubblico

Caterina Balivo torna a sorprendere il pubblico con un annuncio inedito e carico di emozione, svelando il futuro de “La Volta Buona”. Nel frattempo, Stefania Corona rivela dettagli intimi del suo matrimonio con Alvaro Vitali, tra retroscena e momenti delicati. È un susseguirsi di rivelazioni che catturano l’attenzione e lasciano il pubblico con il fiato sospeso, pronti a scoprire cosa riserverà il domani ai protagonisti di questa vicenda.

Caterina Balivo svela il futuro de " La Volta Buona ". Il 24 giugno scorso, ospite nel salotto di Rai1, Stefania Corona ha raccontato i retroscena del suo matrimonio ormai finito con Alvaro Vitali. Durante l'intervista ha svelato un episodio particolare avvenuto proprio quella mattina: nonostante i medici gli avessero consigliato di rimanere in ospedale per curare una broncopolmonite, Vitali ha deciso di firmare per le dimissioni volontarie. "Il cambiamento c'è. Come sta lui? Lui è stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite. Come faccio a non andarci? Io sto comunque al suo fianco.