Ginnastica ritmica Moschi porta il Corallo sul podio nazionale

Linda Moschi, talento emergente della ginnastica ritmica italiana, ha conquistato un prestigioso secondo posto sul podio nazionale grazie alla sua performance a Rimini. La ginnasta dell'Asd Corallo di Montemurlo ha dimostrato tecnica, passione e determinazione durante l'edizione 2025 di “Ginnastica in Festa”, portando a casa un risultato che la consacra tra le promesse più promettenti del settore. Questo successo segna un traguardo importante nella sua carriera e apre nuove prospettive per il futuro.

Prato, 8 luglio 2025 - Un argento conquistato in una manifestazione di livello nazionale, nell'ambito della ginnastica ritmica. E' il risultato colto da Linda Moschi, ginnasta dell'Asd Corallo, reduce insieme alle compagne di squadra dall'edizione 2025 di “Ginnastica in Festa”. A Rimini, l'atleta del sodalizio montemurlese ha gareggiato nella categoria “J2”, riuscendo ad accedere con il nono punteggio alla finale e migliorandosi ulteriormente sino a raggiungere la seconda posizione (con relativa medaglia) al nastro. Quel giorno, hanno rappresentato il Corallo in terra romagnola anche Marina Giovannini, Stella Boccardi, Gioia Viola Consani, Chloe Zipoli, Suami Luchetti ed Elisa Bessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ginnastica ritmica, Moschi porta il Corallo sul podio nazionale

In questa notizia si parla di: ginnastica - corallo - ritmica - moschi

Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per il Corallo - Una pioggia di medaglie per il Corallo di Prato! Il club, che celebra un decennio di successi, ha brillato alla gara regionale di Castelfranco di Sotto.

Ginnastica ritmica, Moschi porta il Corallo sul podio nazionale; Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per le atlete del Corallo; “Torneo Internazionale Città di Terranuova”: i risultati delle gare concluse quest’oggi.

Ginnastica ritmica, Moschi porta il Corallo sul podio nazionale - Nei giorni scorsi è andata in archivio l'edizione 2025 di "Ginnastica in Festa", la manifestazione che ogni anno porta in Romagna centinaia di ginnaste da tutta Italia. Da lanazione.it

Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per le atlete del Corallo - la Nazione - Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per le atlete del Corallo Dopo aver organizzato a Bagnolo il campionato toscano Asi, le ginnaste del Corallo hanno preso parte alla prima prova dei ... Si legge su lanazione.it