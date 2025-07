Diogo Jota finalmente la verità sull’incidente | cos’è successo davvero

La tragica verità dietro l'incidente di Diogo Jota e André Silva è finalmente venuta alla luce. Quel viaggio, pensato come un'occasione di relax, si è trasformato in una tragedia senza ritorno. A bordo di una Lamborghini Huracán a noleggio, i fratelli hanno perso la vita sull’autostrada A-52 in Spagna, lasciando il mondo del calcio e tante speranze spezzate. Ecco cosa è realmente successo quella fatidica giornata.

Avevano deciso di godersi qualche giorno lontano dal campo, ma quel viaggio si è trasformato in un incubo irreversibile. Diogo Jota, attaccante del Liverpool, e suo fratello André Silva hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in Spagna. Erano a bordo di una Lamborghini Huracán a noleggio, lanciata a folle velocità sull'autostrada A-52, all'altezza di Palacios de Sanabria, in provincia di Zamora. Nessun superstite. Nessuna possibilità di scampo. L'auto si è schiantata contro il guardrail e ha preso fuoco in pochi istanti. Le fiamme hanno avvolto completamente l'abitacolo, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

