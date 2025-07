Totti Ilary Blasi e la guerra dei Rolex | il tribunale conferma l’affido condiviso

La saga tra Totti e Blasi si arricchisce di un nuovo capitolo: il tribunale conferma l'affido condiviso, ponendo fine a mesi di tensioni legali. Stavolta, i Rolex sono al centro della disputa, simbolo di una battaglia che ha coinvolto cuore e passato. La questione si complica, ma ora si apre una nuova fase di chiarezza e accordo tra le parti, con un risultato che potrebbe cambiare le sorti di questa intricata vicenda.

L'epopea giudiziaria tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrava non trovare una vera fine. Dopo mesi di schermaglie legali, stavolta al centro del contenzioso sono tornati i celebri Rolex, oggetto di una lunga e accesa disputa tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva. Totti ne chiedeva la restituzione, Blasi si è sempre opposta sostenendo che fossero regali. Ma ora è arrivata una nuova decisione dal tribunale civile di Roma. Si tratta, in realtĂ , della conferma di quanto giĂ stabilito nel 2023: i quattro orologi dovranno rimanere a disposizione di entrambi. Il giudice ha ribadito che il possesso sarĂ condiviso, e spetterĂ ora alle parti trovare un accordo pratico per gestirne l'utilizzo.