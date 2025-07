I Predicati della Nobiltà Italiana Pisa University Press Evento presentazione venerdì 11 luglio a Noto

Venerdì 11 luglio a Noto, un evento imperdibile per gli appassionati di storia e nobiltà italiana: la presentazione del volume “Elenco dei Predicati della Nobiltà Italiana”. Dopo tappe prestigiose come la Camera dei Deputati e l’Archivio di Stato di Napoli, questa importante pubblicazione approda in Sicilia, portando alla luce un patrimonio culturale di inestimabile valore. Un’occasione unica per scoprire le radici e le sfumature della nobiltà italiana, un viaggio tra passato e presente che non puoi perdere.

Dopo le sedi istituzionali della Camera dei Deputati, del Consiglio Reginale della Toscana, dell’Archivio di Stato di Napoli, del Regno di Spagna approda in Sicilia la presentazione del volume: “Elenco dei Predicati della Nobiltà Italiana con annesso l’Elenco Generale dei Predicati della Nobiltà Italiana” a cura del compianto Avv. Prof. Antonio Palma, ordinario di Istituzioni di Diritto Romano alla Federico II di Napoli e Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Pubblicato dalla casa editrice dell’Università di Pisa. Ad accompagnarci in questo affascinante mondo dei feudi della Nobiltà di cui la nostra terra è stata tanto ricca il coautore, Prof. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - “I Predicati della Nobiltà Italiana”, Pisa University Press. Evento presentazione venerdì 11 luglio a Noto

