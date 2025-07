Scherma Campionati del Mondo Assoluti Tbilisi 2025 | i 26 azzurri convocati

L’attesa è finita: i Campionati del Mondo Assoluti di scherma 2025 a Tbilisi promettono emozioni e grandi sfide, con 26 azzurri pronti a portare a casa il tricolore. Tra ritorni illustri e nuove stelle emergenti, il team italiano si prepara a brillare sotto la guida di Daniele Garozzo, con Martina Favaretto di nuovo in pedana. Segui ogni istante su Sportface Tv e vivi l’adrenalina di questa kermesse internazionale!

Ecco i 26 azzurri convocati per la kermesse iridata di scherma in programma dal 22 al 30 luglio in Georgia: torna Martina Favaretto, Capo delegazione sarà Daniele Garozzo. Sono 26 gli azzurri convocati per i Campionati del Mondo Assoluti "Tbilisi 2025", l'appuntamento più importante della stagione di scherma internazionale.