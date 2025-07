Magi vestito da fantasma alla Camera rischia due giorni di interdizione | Rivendico la mia azione politica

La decisione di sospendere Riccardo Magi, il deputato che ha scelto un gesto simbolico da fantasma per scuotere il Parlamento, suscita attenzione e riflessioni sulla libertà di protesta in politica. Dopo quasi due mesi dall’episodio, l’ufficio di presidenza della Camera sta valutando una sanzione di due giorni di interdizione, un atto che potrebbe avere ripercussioni importanti sul diritto di espressione e sul coraggio di manifestare le proprie idee. La sospensione non è ancora formalizzata e il provvedimento dovrebbe essere...

Dopo quasi due mesi da quando il deputato e segretario di Più Europa Riccardo Magi è entrato in Aula vestito da fantasma, con un lenzuolo bianco addosso, per protestare contro il silenzio del governo sui referendum di giugno, l’ ufficio di presidenza della Camera dei deputati avrebbe deciso per una sanzione di due giorni di interdizione dai lavori parlamentari. La sospensione non è ancora stata formalizzata e il provvedimento dovrebbe essere annunciato domani, nell’Aula della Camera. “Prendo atto della decisione e la rispetto ma non posso non rivendicarla come un’azione politica e non come un illecito parlamentare”, dice Magi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it