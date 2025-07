Sagre e Feste in Campania da giovedì 10 a domenica 13 luglio

Preparatevi a vivere un’estate ricca di sapori, musica e tradizione in Campania! Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, la regione si anima con feste e sagre che celebrano i tesori culinari locali e le melodie più coinvolgenti. Tra eventi imperdibili, la Festa del Fungo Porcino dall’11 luglio e tanti altri appuntamenti vi aspettano per scoprire l’autentica allegria campana. Non perdere l’occasione di immergerti in questa magica atmosfera!

Feste e Sagre in Campania da giovedì 10 a domenica 13 luglio sarà pieno di appuntamenti con musica e degustazioni di prodotti tipici campani. PER GLI APPUNTAMENTI A NAPOLI E IN CAMPANIA CLICCA QUI PER I CONCERTI 2025 IN CAMPANIA CLICCA QUI Tutte le sagre e feste in Campania Festa del Fungo Porcino Dall’11 luglio . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sagre e Feste in Campania da giovedì 10 a domenica 13 luglio

