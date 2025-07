Firenze al via i concerti gratuiti all’oratorio della chiesa di Santa Maria a Novoli

A Firenze, l’attesa finisce: dal 10 luglio, l’Oratorio di Santa Maria a Novoli apre le sue porte a concerti gratuiti in un’atmosfera magica e ricca di storia. Immersi negli affreschi del ‘600, i visitatori potranno vivere serate indimenticabili tra musica classica e atmosfere suggestive, con artisti di talento pronti a incantare il pubblico. Non perdete questa straordinaria opportunità di emozionarsi nel cuore della città, perché la musica è un dono da condividere.

Firenze, 8 luglio 2025 - Il 10 luglio, alle ore 21, prenderanno avvio i concerti all’Oratorio della Chiesa di Santa Maria a Novoli (Via Lippi e Macia 10), meraviglioso oratorio del ‘600 con affreschi di Pietro Salvestrini, incastonato nella periferia urbana. Il primo concerto porta il titolo “Impressioni di Francia e Spagn a”. Si esibiranno Helga Pisapia al pianoforte e Tullio Zorzet al violoncello, p rimo violoncello del Teatro Verdi di Trieste. Eseguiranno musiche di De Falla, Satie, Faurè, Debussy, Saint-Saens, Ravel, Turina, Granados. Tullio Zorzet Completati gli studi con il Maestro Libero Lana, già violoncellista del celebre Trio di Trieste, ha vinto giovanissimo una borsa di studio che gli ha permesso di essere allievo del celebre violoncellista Rocco Filippini e del famoso violinista Angelo Stefanato per la musica da camera, alla “Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via i concerti gratuiti all’oratorio della chiesa di Santa Maria a Novoli

