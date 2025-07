Button | Quando si corre in condizioni difficili sembra si debba fare sempre il contrario di quello che fa Leclerc

Button, con la sua esperienza e intelligenza, sottolinea come in circostanze difficili spesso sia meglio agire con calma e strategia, piuttosto che forzare il passo come potrebbe sembrare Leclerc. La Ferrari e il suo pilota stanno attraversando un momento complesso, ma questa può essere anche un’opportunità per riflettere e migliorare. Alla fine, ciò che conta è come si reagisce alle sfide, e Button sa bene come farlo.

La Ferrari continua a stentare e ad attirare critiche. Stavolta il bersaglio è Charles Leclerc, protagonista in Gran Bretagna dell’ennesimo weekend al di sotto delle aspettative. Il pilota monegasco ha steccato sia in qualifica che in gara, commettendo svariati errori sulla pista bagnata di Silverstone. Alla fine, ha tagliato il traguardo in 14esima posizione e per lui il bilancio non può definirsi che disastroso. Button e la ‘sentenza’ su Leclerc. Sull’argomento si è soffermato l’ex pilota campione del mondo 2009 Jenson Button. «Sembra che in una gara difficile, come quella a cui abbiamo assistito, si debba sempre fare il contrario di quello che fa Charles Leclerc», ha esordito il britannico ai microfoni Sky Sports F1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Button: «Quando si corre in condizioni difficili, sembra si debba fare sempre il contrario di quello che fa Leclerc»

