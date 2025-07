Diesel Euro 5 blocco rinviato al 2026 | ora solo le città più grandi

Il blocco delle auto diesel Euro 5 nelle grandi città del Nord Italia è stato ufficialmente rinviato al 2026, offrendo un respiro di sollievo a cittadini e automobilisti. La decisione, sancita con un emendamento della Lega nel decreto Infrastrutture, mira a bilanciare la tutela ambientale con le esigenze di mobilità. Perché è un passo importante verso un futuro più sostenibile e responsabile, senza dimenticare l'importanza di una pianificazione equilibrata.

Il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 nelle regioni del Nord Italia è stato ufficialmente rinviato all’1 ottobre 2026. Lo prevede un emendamento della Lega approvato nell’ambito del decreto Infrastrutture, che modifica le condizioni del provvedimento pensato per migliorare la vivibilità di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma anche per rispondere alla procedura di infrazione europea sulla qualità dell’aria. Perché è stato rinviato il blocco Euro 5. Il provvedimento originario prevedeva il blocco dei veicoli diesel Euro 5 a partire da ottobre 2025. Ma l’emendamento del Carroccio non ha solo spostato la X rossa su un altro giorno del calendario: la limitazione alla circolazione, infatti, riguarderà solo i comuni con oltre 100. 🔗 Leggi su Quifinanza.it