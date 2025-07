Wimbledon Fritz e Sabalenka non sbagliano e approdano in semifinale

Wimbledon 2025 regala emozioni da brivido con le prime grandi soddisfazioni: Fritz e Sabalenka non sbagliano un colpo e avanzano senza esitazioni in semifinale. La loro determinazione e talento hanno illuminato la prima giornata di quarti, aprendo la strada alle sfide più avvincenti delle prossime fasi del torneo. Ora, tutti gli occhi sono puntati sui match di oggi, pronti a scoprire chi si contenderà il titolo più ambito.

Arrivano i primi verdetti per le semifinali di Wimbledon. Fritz batte Kachanov mentre la Sabalenka supera l’arduo ostacolo Siegemund. Tanto spettacolo in questa prima giornata di quarti di finale di Wimbledon 2025. In programma oggi i due quarti di finali maschili e i due quarti di finale femminili. La prima due partite del giorno sono state quella tra Taylor Fritz e Karen Kachanov, e quella tra Aryna Sabalenka e Laura Siegemund. Fritz-Khachanov, l’americano passa e attende uno tra Norrie e Alcaraz. Taylor Fritz dimostra di trovarsi bene sulla superficie dei campi di Wimbledon, dove già l’anno scorso aveva ottenuto i quarti di finale. 🔗 Leggi su Sportface.it

#rassegnastampa un po' così. Affamata. @FedeCocchi @dchinellato @AriannaRavelli @Gazzetta_it 5/07/2025 #Wimbledon #Wimbledon2025 #Jannik #Sinner #Martinez #Cobolli #Alcaraz Vai su X

Il due volte campione in carica Carlos Alcaraz batte Jan-Lennard Struff per 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 e raggiunge ancora una volta gli ottavi di finale a #Wimbledon. Vai su Facebook

Wimbledon: Sabalenka vince in rimonta e va in semifinale - 1 al mondo ha battuto in rimonta la tedesca Laura Siegemund, n, 104 al mondo, in tre set (4- ansa.it scrive

Wimbledon, day 9 LIVE: Fritz è il primo semifinalista! Sabalenka sotto nel terzo - Wimbledon | La diretta scritta della prima giornata di quarti di finale. Secondo ubitennis.com