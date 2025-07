Laser cinese contro aereo militare tedesco | alta tensione nei cieli del Medio Oriente

Tensioni crescenti nei cieli del Medio Oriente: una recente esercitazione militare ha portato a un episodio che ha scosso le diplomazie. Durante un'operazione dell'UE, un aereo tedesco è stato colpito da un laser cinese, sollevando preoccupazioni e chiedendo risposte ufficiali. La situazione si fa sempre più complessa, con implicazioni che potrebbero influenzare gli equilibri internazionali e la stabilità regionale. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questo gesto audace?

Alta tensione tra Cina e Germania. Il governo tedesco ha convocato l'ambasciatore cinese a Berlino per un recente episodio avvenuto durante una esercitazione militare. Come ha scritto l’account X del ministero degli Esteri di Berlino i " militari cinesi hanno preso di mira " puntando il laser " un aereo tedesco dell' operazione Ue Aspides ". Non si tratta del primo attacco di questo genere da parte della Cina secondo quanto riporta Bild, che cita fonti di sicurezza. L'esercito di Pechino ha già utilizzato laser contro aerei occidentali diverse volte, accecando temporaneamente i piloti e compromettendo l'elettronica del velivolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it