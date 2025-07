‘Ndrangheta e gioco online processo Gambling | 15 assoluzioni e 2 condanne

Il processo “Gambling” di Reggio Calabria si è concluso con un verdetto altalenante: 15 assoluzioni, cinque prescrizioni e due condanne pesanti per associazione a delinquere e favoreggiamento alla ‘ndrangheta. Una vicenda che mette in luce le complesse connessioni tra criminalità organizzata e il mondo del gioco online, sottolineando l’importanza di una lotta serrata contro queste infiltrazioni. La giustizia ha fatto il suo corso, ma la sfida continua.

Quindici assoluzioni, cinque prescrizioni e 2 condanne: Antonino Alvaro e Cristian Fotrunato Costantino, ai quali sono stati inflitti rispettivamente 10 anni e 7 anni di carcere per associazione a delinquere aggravata dal favoreggiamento alla ‘ndrangheta. Si è concluso così, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, il processo “Gambling” che nel 2015 aveva portato all’arresto di 41 persone nell’ambito di un’inchiesta sull’infiltrazione della ‘ndrangheta nel gioco online. La Dda, che all’epoca aveva sequestrato aziende per 2 miliardi di euro, aveva indagato una presunta organizzazione con proiezione transnazionale che si è servita di società estere di diritto maltese per esercitare abusivamente l’attività di gioco e delle scommesse in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta e gioco online, processo Gambling: 15 assoluzioni e 2 condanne

