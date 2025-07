Trattativa sui dazi Trump avverte | Nessuna proroga presto altre lettere

In un clima di tensione crescente, Donald Trump ha annunciato il rinvio dei dazi al primo agosto, offrendo un respiro alle trattative con l’Europa. Tuttavia, l’imposizione di tariffe più alte dal 25% al 40% su alcuni Paesi alimenta nuove preoccupazioni internazionali. Tra sdegno e speranze di dialogo, il mondo osserva attentamente, consapevole che i prossimi passi potrebbero ridefinire le relazioni commerciali globali. La partita è aperta, e il tempo stringe.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rinvia i dazi al primo agosto. Più tempo dunque per la trattativa con l’Ue. Washington ha deciso intanto dazi dal 25% al 40% per 7 stati ritenuti non collaborativi tra cui Giappone, Corea del Sud e Sudafrica. Tokyo parla di «mossa estremamente deplorevole». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it