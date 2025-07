Marsiglia brucia | maxi-incendio in città Chiuso l’aeroporto stop ai treni e ospedale senza elettricità

Marsiglia è in crisi: un vasto incendio divampa nella periferia nord, minacciando la città e causando la chiusura dell’aeroporto, lo stop ai treni e blackout negli ospedali. Nonostante l’impegno di oltre 170 vigili del fuoco e mezzi aerei, le fiamme si diffondono rapidamente sotto un vento impetuoso. La situazione resta critica e in rapido peggioramento: si teme il peggio. Si continuerà a seguire ogni aggiornamento, perché la sicurezza di Marsiglia dipende da noi.

Un incendio divampato nella località di Les Pennes-Mirabeau minaccia Marsiglia. Nonostante il dispiego di forze, circa 170 vigili del fuoco, due elicotteri e 68 autopompe, non si fermano le fiamme che dalle 10.50 avvolgono la periferia nord della città. E ha già portato alla chiusura dell’ aeroporto e allo stop ai treni. Sfavorevoli anche le condizioni meteo, con un vento forte destinato a non rallentare prima della tarda serata. Non si segnalano vittime ma sono 350 gli ettari di boscaglia al momento distrutti dal rogo a ridosso dell’autostrada 552 e, da quanto riporta Le Figaro, l’ ospedale cittadino si trova attualmente senza elettricità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it