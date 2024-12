Ilrestodelcarlino.it - Cesena-Bari: le pagelle dei giocatori, Calò segna ma il gol è annullato

Klinsmann 6. L’unico tiro che lo mette in difficoltà è quello di Maita nel primo tempo, respinge bene coi pugni. Ciofi 6. Difende bene, ottima la chiusura su Lasagna nella ripresa. Prestia 6. Concede molto poco nella sua area, prova a cercare il gol ma trova sempre un Radunovic molto attento. Mangraviti 5,5. Novakovich riesce ad aggirarlo per mettere sulla testa di Dorval la palla fatale, un errore che costa molto. Adamo 5,5. A lungo il più attivo, a volte il più impreciso ma almeno quando vede la porta prova il tiro, perde Dorval che gli salta in testa (32’ st Celia 6. Entra e ha subito il ritmo giusto nelle gambe).6. Benino nella prima mezzora quando iltiene palla e spinge ma poi il centrocampo delprende il sopravvento. Suo il gol che potrebbe valere il pareggio,per il fuorigioco di Shpendi.