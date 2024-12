Metropolitanmagazine.it - Caso Diddy: il rapper ha richiesto l’utilizzo di un laptop per aiutarlo nella difesa

avrebbe avanzato una nuova richiesta al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, strutturaquale si trova dallo scorso settembre a seguito dell’arresto: ilhal’accesso al suoper aiutarsidalle accuse a suo carico.I legali del magnate del rap hanno effettuato una mozione urgente al tribunale per obbligare la struttura penitenziaria a fornire il computer portatile. Gli avvocati sostengono che ilè stato già preparato dal governo per esaminare i materiali del, ma non è stato reso disponibile a Combs nonostante le svariate richieste. Il boss della Bad Boy Entertainment dichiaratosi non colpevole dei fatti che lo incriminano di crimini organizzati e violenza sessuale, sarà processato nel 2025, con la prima udienza fissata per il prossimo 5 maggio, stesso giorno nel quale si terrà il Met Gala.