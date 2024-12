Oasport.it - Basket, Serie A: Napoli perde ancora, Reggio Emilia soffre ma vince

Si è appena concluso l’anticipo di pranzo della decima giornata del massimo campionato italiano die alla Fruit Village Arena sono scese in campo ila caccia del primo successo stagionale, e, a caccia della quarta vittoria consecutiva. Ecco come è andata.Buon avvio di, che trova i primi due canestri del match eha bisogno di 2 minuti prima della tripla di Copeland che sblocca i padroni di casa. Si lotta punto a punto, ma la prima scossa potrebbe darla Pangos, che prima subisce un fallo antisportivo, poi trova una giocata da tre punti, ma due errori ai liberi vale solo il +2 napoletano. Rispondecon Winston, ma le due formazioni non riescono a trovare lo strappo in questa prima metà di primo quarto. Piccolo strappo che arriva con la tripla di Grant che firma il +5 per