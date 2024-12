Sport.quotidiano.net - Ascoli: terza vittoria consecutiva, la salvezza è più vicina

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ha imboccato la strada giusta, ma l’opera di risalita è ancora lunga. Lo scontro diretto per la, vinto venerdì sera contro il Sestri Levante per 4-1 nell’anticipo della 18esima d’andata, ha consentito ai bianconeri di allungare la scia di vittorie e la serie di risultati utili consecutivi. Oggi, dopo le quattro terribili sconfitte iniziali nonché i successivi quattro deludenti pareggi, il tecnico Mimmo Di Carlo e i suoi uomini hanno probabilmente capito che tipo di interpretazione imprimere sul campo per cercare di ottenere il massimo con le doti degli elementi attualmente presenti in organico. Innanzitutto l’affermazione sui liguri ha aiutato la squadra a strappare sulla zona rossa e soprattutto su quelle avversarie che fino a qualche settimana fa tallonavano l’con pochi punti di ritardo.