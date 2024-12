Inter-news.it - Acerbi torna in gruppo, ma Leverkusen resta difficile: il motivo – Sky

Francescoa lavorare indopo l’infortunio muscolare rimediato nella trasferta contro l’Hellas Verona. Il difensore, secondo Andrea Paventi di Sky Sport, non dovrebbe però partire per Bayer-Inter. Per unben specificoQUASI RECUPERATO – La coperta per quanto riguarda la difesa dell’Intercorta, con Benjamin Pavard ancora ai box e il lieve fastidio per Alessandro Bastoni nella sfida contro il Parma. Per questo la notizia del ritorno indi Francescoè da accogliere ottimamente per Simone Inzaghi e il suo staff. Il difensore èto a lavorare inper una parte dell’allenamento odierno, dimostrando i suoi miglioramenti dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo dopo una manciata di minuti nella trasferta vinta per 0-5 contro l’Hellas Verona.