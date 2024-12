Anteprima24.it - Zinzi (Lega): “Sulla brucellosi De Luca rivendica falsi risultati”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Non stupisce che Depreferiscare i suoisull’emergenzain diretta Facebook e non andando in casa di chi in questi anni ha contratto debiti su debiti, perso investimenti, le proprie aziende e i sacrifici di una vita per colpa di piani regionali che si sono rivelati una mattanza, generando migliaia dipositivi tra i capi abbattuti. L’attacco che il governatore ha sferrato al commissario D’Alterio mostra uno scollamento dalla realtà che vede i nostri allevatori in ginocchio, con un comparto distrutto da scelte completamente sbagliate prese con presunzione e senza ascoltare un territorio di eccellenze. Dela smetta di raccontarci la favoletta di una regione che ha saputo fare i compiti a casa. Basta guardare i numeri e ascoltare le storie degli allevatori bufalini per bocciarlo in sanità e agricoltura”.