Sport.quotidiano.net - Virtus L’effetto Ivanovic ancora non si sente

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna 87 Stella ROSSa Belgrado 94 SEGAFREDO : Hackett 2, Cordinier 13, Clyburn 19, Shengelia 25, Zizic 10, Pajola 9, Polonara, Diouf 6, Morgan, Belinelli 3, Tucker ne, Grazulis ne. All. Jakovljevic. STELLA ROSSA BELGRADO: Miller-McIntyre 3, Dobric 4, Kalinic 8, Daum 3, Petrusev 20, Mitrovic 21, Canaan 26, Davidovac 3, Giedraitis 1, Dos Santos 5, Teodosic, Plavisic ne. All. Sfairopoulos. Arbitri: Difallah, Garcia, Lezcano. Note: parziali 19-18; 38-44; 63-57. Tiri da due:30/51; Stella Rossa 24/38. Tiri da tre: 3/17; 9/23. Tiri liberi: 18/23; 19/23. Rimbalzi: 35; 30. Le indicazioni che il nuovo coach Duskofornisce allo staff tecnico non sono sufficienti allaper abbandonare il ruolo di quella Penelope che disfa in un secondo quello che costruisce con tanta fatica.