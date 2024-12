Metropolitanmagazine.it - Tutte le volte che Almodovar ha parlato di famiglia nei suoi film

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il natale si avvicina. E il natale, inevitabilmente, evoca. E allora immaginiamo, per un attimo, un quadro: “Ritratto dinormale alla vigilia di natale”. Cosa raffigurerebbe, quel quadro? Cosa renderebbe “normale”, ai nostri occhi, larappresentata? Un uomo, con il maglione rosso e la coda dell’occhio rivolta verso lo schermo del pc, aperto sulla casella di posta elettronica aziendale; una donna giovane, sui trenta, in forma grazie alle lezioni di zumba nei pomeriggi dei giorni dispari; due figli, un maschio e una femmina, eccitati e sorridenti mentre scartano i regali: la playstation per lui, una Barbie per lei. Insomma, un uomo (capo) e una donna (a cura del focolare) che si uniscono nel sacro vincolo del matrimonio e che – solo dopo – danno alla luce dei figli.