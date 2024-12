Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-12-2024 ore 12:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilin entrata asulla diramazionesud con code tra Torrenova e raccordo trafficata anche la carreggiata esterna raccordo con rallentamenti e code tra Ardeatina e Tuscolana code anche in interna tra Cassia bis e Salaria intenso ilsul tratto Urbano dellaL’Aquila tra Portonaccio e il video per la tangenziale est su via del Foro Italico oggi e domani domenica 8 dicembre come anche il prossimo fine settimana tra le 7:30 e le 16 resterà chiuso il tratto tra viale di Tor di Quinto Largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico inevitabile la formazione di code che segnali am a partire da via delle Valli in zona Boccea chiuso per accertamenti tecnici su un edificio il tratto di via Bonifazi da Largo Gregorio XIII a via Pio VII chiusura anche in largo Gregorio XIII da via Boccea prestare attenzione alla segnaletica Avvia da oggi sabato 7 dicembre il piano mobilità messo a punto per il periodo natalizio previste più corse sulle linee A e C della metropolitana il sabato e la domenica dalle 10:30 in poi potenziate le principali linee del servizio di superficie per migliorare l’accesso alle vie del centro storico saranno Inoltre in servizio anche quest’anno due linee bus circolari gratuite free uno è freddo maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito