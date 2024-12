Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Ti porto il Natale’. Tutti gli eventi Pro Loco

Scatta domani "Ti.il Natale", il ricco programma messo a punto grazie al lavoro di Proe il contributo prezioso delle associazioni e delle frazioni, con tante proposte e iniziative dedicate ai bambini e a tutte le persone che trascorreranno il periodo natalizio amaggiore. Il programma prevededi piazza, culturali e di solidarietà. Tra gli appuntamenti immancabili l’accensione dell’albero di Natale (domani alle 17.30) e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà inaugurata domenica alle 15 e resterà aperta fino al 6 gennaio, dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 22. In piazzetta Ex Duomo ad accogliere i bambini ci sarà il Villaggio di Babbo Natale. Oltre agli appuntamenti dedicati ai più piccoli non mancheranno le proposte gastronomiche, i mercatini e le tantissime iniziative organizzate nelle frazioni.