Thesocialpost.it - Terremoto in Valle Peligna: scossa avvertita dalla popolazione

Leggi su Thesocialpost.it

Mattinata movimentata per la, svegliata alle 6:36 da unadi. L’evento sismico, di magnitudo 2.7 e con un ipocentro a 21 km di profondità, ha avuto epicentro nel territorio comunale di Roccacasale, un piccolo borgo situato alle pendici del Parco Nazionale della Maiella, nella provincia dell’Aquila, in Abruzzo.Nonostante l’intensità relativamente contenuta, ilè stato chiaramente percepitolocale, come dimostrano le numerose testimonianze apparse sui social network, che raccontano momenti di apprensione e paura. Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose, ma l’episodio ha comunque riportato all’attenzione il tema della prevenzione e del monitoraggio sismico in un territorio già noto per la sua vulnerabilità geologica.