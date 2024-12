Lanazione.it - Sorpreso mentre tenta il furto in una casa, in manette

Firenze, 7 dicembre 2024 –cercava di entrare in unaa San Martino alla Palma, nel comune di Scandicci. I carabinieri hanno arrestato il 4 dicembre, ma la notizia è stata resa nota oggi, un uomo con l'accusa dito. L'uomo, di nazionalità straniera, sarebbe stato trovato vicino a un condominiocercava di entrare in una. Ad allertare i militari sono stati altri condomini. L'arrestato sarebbe stato trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha poi disposto per l'uomo la misura della custodia cautelare in carcere.