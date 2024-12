Ilrestodelcarlino.it - Si inaugura la pista di ghiaccio. Da oggi al via un Natale da fiaba

Sarà il fine settimana dell’Immacolata a traghettare Urbino nell’atmosfera deltra gli eventi del Comune, Proloco con i mercatini ai quali partecipano 40 espositori, scuole, associazioni e gli eventi storici culturali dell’Ars Urbino Ducale. Aprirà, domani anche la tanto attesadie il villaggio di Babboa Borgo Mercatale che a causa di un guasto tecnico e delle piogge doveva essereto una settimana fa. "In questoabbiamo creato un’atmosfera fiabesca – spiega l’assessore agli eventi e centro storico Lara Ottaviani –, con le nostre 90 stelle posizionate in tutto il centro storico, un albero da 12 metri con un chilometro e mezzo di luci, i 20 poliedri in via Veneto e via Barocci e le proiezioni di luci in piazza Duca Federico, che sono una novità per quest’anno.