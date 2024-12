Lanazione.it - Rampe del Poggi, 10 giorni di manutenzione programmata

Firenze, 7 dicembre 2024 - Parte a Firenze labiennale alledel, finalizzata alla corretta conservazione del complesso sistema di grotte e cascate d'acqua, eseguita a cura del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio l'intervento partirà il 9 dicembre e durerà per circa 10: è realizzato grazie allo stanziamento da parte del Comune di 15mila euro. Prevede lo spegnimento e lo svuotamento delle vasche e delle grotte al fine di rimuovere sia gli infestanti vegetali che il deposito presente nel fondo delle vasche. Con l’occasione saranno anche ripuliti i filtri e le griglie e saranno sottoposti a controllo eanche le pompe di rilancio che si trovano in piazza. “Unanecessaria dopo il grande restauro svolto nel 2018 con il contributo della Fondazione Cr Firenze - afferma l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini -.