Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: vince Davidova, Elvira Öberg fa paura. Wierer 11^ salva la mass

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:11 UFFICIALE! Dorotheace la fa, sarà della partita domani insieme a Samuela Comola. A breve ricapitoliamo la top 10!18:10 Amici, le prime due francesi sono Michelon (10^) e Richard (12^) con in mezzo Dorothea.18:09 Domani dovremmo avere nella provasia Comola che. Attendiamo però l’ufficialità.18:08 Intanto tutte le azzurre perdono una posizione dalla polacca Jakiela.18:07 Riepiloghiamo i piazzamenti delle italiane, visto che adesso stanno concludendo la gara le atlete non punteggiate IBU e quindi meno forti.11.21. CARRARA24. AUCHENTALLER34: COMOLA 18:06 Chiude ventesima Carrara, ci si aspettava un ultimo giro un po’ più incisivo ma c’è di che sorridere! Batte Auchentaller con un errore in più.18:05 Mentre attendiamo di darvi i piazzamenti definitivi delle azzurre, ricordiamo il podio:E; Minkkinen.