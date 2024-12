Lanazione.it - Italgronda Futsal Prato sfida la capolista X Martiri Ferrara al Pala Keynes

Secondo confronto casalingo consecutivo per l’. Stavolta alarriva una delle due attuali, la Xe per la squadra di Busato e Calamai il compito si fa duro. I pratesi sono reduci da una sconfitta patita nel precedente match interno contro ilTorrita e puntano al riscatto, ma contro l’avversario di turno non sarà semplice centrare questo obbiettivo. Fra l’altro nel turno precedente la Xha battuto per 3-2 l’Arpi Nova Campi che stava attraversando un ottimo momento. Attenzione perché all’inizio del match è anticipato alle 15. Queste le altre gare: Sangiovannese-Arpi Nova, Mattagnanese-Boca Livorno, Villafontana-Real Casalgrandese, Bagnolo-Balca Poggese,Torrita-Versilia. La classifica serie B: Villafontana e X17 punti; Boca Livorno e Mattagnanese 15; Versilia, Bagnolo,Torrita 12;11; Arpi Nova Campi Bisenzio 9; Real Casalgrandese 8; Balca Poggese 6; Sangiovannese 3.