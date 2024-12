Lanazione.it - Istituto agrario di Sarzana: formazione e lavoro garantiti con l'alternanza scuola-lavoro

Impara l’arte e poi mettila in pratica. Lacome palestra di vita e in questo caso non è soltanto un modo di dire. Gli sbocchi occupazionali, una volta concluso il percorso dei cinque anni all’di, sono infatti quasi immediati. Così veloci che, in qualche occasione, le aziende richiedenti giovani collaboratori si sono sentite rispondere che il personale era già stato contattato. Diverse aziende agricole, vinicole ma anche serre, addetti agli sfalci e potature hanno ormai un canale diretto con il “Parentucelli Arzelà“superiore diche oltre a formare gli studenti in aula li avvia alla pratica grazie all’utilizzo di terreni in comodato d’uso e alla cantina. Iniziative che si uniscono agli stage formativi intrapresi nel percorso di