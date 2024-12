Rompipallone.it - Inter, allarme e preoccupazione per Inzaghi: c’è l’ultim’ora su Bastoni

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 7 Dicembre 2024 16:10 di AlessiaPreoccupano le condizioni diche contro il Parma ha lasciato il campo per un fastidio fisico: c’è un’ultim’ora che arriva direttamente da Appiano.L’ha affrontato, per la 15^ giornata di Serie A, il Parma e ha guadagnato altri tre punti in classifica portandosi a quota 31. Nel corso del match, però, a preoccupare è stato Alessandroche al 75? è stato sostituito da Simoneper un problema fisico.Il club nerazzurro è alle prese (e non è l’unico in Serie A) con diversi infortuni muscolari che man mano stanno fermando ai box i diversi giocatori a disposizione di Simone. Per Benjamin Pavard serve ancora pazienza, dal momento che il recupero non sarà immediato. Ecco allora cosa filtra sulle condizioni di Alessandroe Francesco Acerbi.