Panorama.it - Il boom degli occhiali smart (e i rischi per la privacy)

Leggi su Panorama.it

C’erano una volta gli, fatti per correggere i difetti della vista o proteggersi dal sole. Ora sono diventati «intelligenti» ed è tutta un’altra storia. È un po’ quello che è accaduto con i cellulari; prima servivano solo a telefonare poi, con la nascitaphone, c’è stato il salto di qualità: le chiamate sono diventate una delle numerose funzioni. Gliperò, in questa promozione tecnologica, partono avvantaggiati perché li teniamo sempre sul naso, quindi la loro diffusione è assicurata. Non è il futuro, sono già tra di noi solo che pochi ancora li conoscono. C’è voluto lo «scandalo» Boccia-Sangiuliano (il caso dell’ex consulente dell’altrettanto ex ministro della Cultura) per far conoscere al largo pubblico che sono in commercio montature dotate di una micro telecamera per riprese e foto «segretissime».