Cultweb.it - I Teletubbies tornano virali grazie a uno studente di Palermo (e il loro balletto funziona su ogni canzone)

Il presupposto è semplice e geniale: dimostrare che i balletti deifunzionino conpop e rock della storia, anche la più improbabile. La sfida è fare andare a tempo i pupazzoni dell’omonimo programma per bambini della BBC con il ritmo dei vari brani. E quanto pare, Claudio Filippone ci è riuscito. I suoi video su Instagram sono diventatie soprattutto attesissimi dai followers che possono anche proporre il pezzo da usare.Claudio ha 24 anni, studia Scienze delle Comunicazioni all’Università di, dov’è nato. Da sempre interessato alla musica e all’editing di video, ha trasformato questa passione in un modo per liberare la sua creatività. Prima con l’apertura di un canale su YouTube, poi lanciandosi sui social verticali TikTok e Instagram. Ci ha raccontato così la nascita di questa challenge sui generis:“L’idea di fare i video suiè nata un po’ per caso.