Harry Potter, l'ossequio al woke della serie tv scatena i fan: no al Piton nero. Ma il razzismo non c'entra

maghetto dell’inclusività, ma l’ipotesi deli fan: e ilnon. La firma dei contratti non è ancora apposta in calce ma già sino le polemiche. Del resto, quando di mezzo c’è J.K. Rowling, la sua creatura editoriale dei record –e dintorni – e i proseliti del ritoimmediatamente pronti a balzare sulle barricate, è facile annunciare nubi che preludono alla tempesta. Ma tant’è: sin dalle prime indiscrezioni sul progetto tv, la notizia di unadinon è stata accolta con il calore che magari la Hbo si aspettava.versionetv: la protesta dei fanSe poi a questo aggiungiamo che per la scelta personaggio del severo professore di pozioni di Hogwarts descritto da J.K.Rowling nei suoi libri, e interpretato dal compianto Alan Rickman in tutti gli otto filmsaga cinematografica, Variety anticipa che in lizza ci sarebbe il britannico Paapa Essiedu – attoreinglese, noto per aver preso parte atv come Black Mirror, Gangs of London e Progetto Lazarus – la miscela si fa esplosiva.