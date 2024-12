Lanazione.it - Femminicidio di Fornaci di Barga: “Non c’è stata premeditazione”. Al marito concessi i domiciliari

Lucca, 7 dicembre 2024 – Non è passato neanche un anno dal brutaledidi, e mentre Vittorio Pescaglini è stato rinviato a giudizio, attenderà agli arrestiil processo. I fatti risalgono allo scorso 26 febbraio, quando la povera Maria Batista Ferreira, di 51 anni, fu uccisa a coltellate in mezzo alla strada dal, davanti all’albergo dove era andata a vivere dopo aver lasciato la casa dove viveva con l’uomo. Una storia tragica, che scosse e non poco tutta la Lucchesia, sia per la crudeltà che per l’orrore che un paese comediha dovuto vedere. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quel tragico pomeriggio l’uomo tese una vera trappola alla moglie dalla quale era separato di fatto da qualche tempo. “Vieni fuori dall’hotel e ti do i 3000 euro che mi hai chiesto.