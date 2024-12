Thesocialpost.it - Emanuela Orlandi, parla il fratello Pietro: “Il papa non mi incontra, dice di avere troppi occhi addosso”

Leggi su Thesocialpost.it

“Ho cercato di richiedere un incontro conFrancesco, l’ultima volta un mese fa, ma la sua risposta, che considero incomprensibile e inaccettabile, è stata che non può farlo perché ha troppa pressione mediatica su di lui”. Queste le parole didi, la giovane cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma.sarà ospite a FarWest su Rai3, il programma condotto da Salvo Sottile, di cui è stata anticipata la presenza.Leggi anche: L’Atalanta batte 2-1 il Milan e continua a sognare in grande: la decide LookmanIn passato,ha avuto un breve incontro con ilpochi giorni dopo la sua elezione nel 2013, durante il quale il Santo Padre gli avrebbe confidato che la sorella si trovava “in cielo”.Nella puntata di FarWest di questa sera, ci sarà anche un’intervista esclusiva con un ex funzionario del ministero della difesa, che per la prima volta si espone in televisione, rilanciando l’ipotesi di un volo organizzato dai servizi segreti per portare la ragazza a Londra.