Desio affronta Gemini Mestre | sfida cruciale al PalaFitLine

Dopo una striscia negativa di quattro sconfitte, "dolorosa" perché tre sono arrivate in volata con uno scarto di appena due punti, il calendario non è affatto benevolo per i colori bluarancio. Stasera (si torna a giocare il sabato alle 20.30) alarriva la. E non tragga in inganno la classifica che attualmente vede i veneti veleggiare a metà, proprio con gli stessi punti dei bluarancio, perché la squadra oggi affidata al tecnico milanese Mattia Ferrari è stata allestita per i quartieri altissimi. Qualcosa, finora, non ha funzionato in casa, come qualcosa non sta funzionando anell’ultimo mese dopo un inizio oltre le più rosee aspettative. Coach Gallazzi dopo l’incredibile sconfitta di domenica scorsa, ancora in casa, contro Piacenza aveva individuato nella cattiva gestione dei break (contro) e nell’incapacità di “ammazzare“ le partite i problemi della sua squadra assumendosi tutte le responsabilità del caso.