Ilrestodelcarlino.it - "Contro il Notaresco concentrati e motivati"

Gli ultimi dettagli, poi Clementi dovrà fare le sue scelte. Il tecnico spera di trovare la formazione giusta, ma deve fare i conti con l’assenza di Gabbianelli. L’esito della risonanza sarà noto, con ogni probabilità, nel corso della giornata odierna, ma si prevede uno stop di non meno di 5-6 settimane. Quelloilè un test importante, ma non c’è nulla di scontatoun avversario alla disperata ricerca di punti. "Nessuno può permettersi di sottovalutare un rivale - dice Edoardo Roberto -. La classifica è relativa, ogni partita è una storia a sè. Essere i favoriti non significa nulla e non esistono gare semplici. È fondamentale scendere in campoogni domenica". Quest’anno la Vigor è meno brillante in fase offensiva, ma subisce meno gol. L’ estremo difensore vigorino Edoardo Roberto è la punta dell’iceberg: nonostante la giovane età, è già un simbolo della Vigor visto che ha sempre giocato nella squadra della sua città, eccezion fatta per una breve parentesi con la Luparense.