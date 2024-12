Ilgiorno.it - Claudio Piani: dieci anni da nomade in bicicletta alla scoperta del mondo

Abbandonare i ritmi frenetici della grande metropoli per intraprendere un viaggiodele di se stessi; potrebbe sembrare la trama di un film, ma per, “” di professione, si tratta di una scelta di vita. In sellasua, il 37enne di Quarto Oggiaro, ha lasciato la periferia nord di Milano per assaporare la bellezza di culture profondamente distanti da quella europea. DGiordania al Tibet, fino al campo base dell’Everest; negli ultimiha sperimentato tante vite diverse, macinando chilometri e scontrandosi con i pericoli che un viaggio on the road porta con sé. "In Kazakistan mi hanno puntato un coltellogola, ma è in Afghanistan che ho rischiato di più: lì mi sono imbattuto nei talebani", racconta il viaggiatore milanese.