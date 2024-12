Oasport.it - Carlos Alcaraz si arrende a Tiafoe in una esibizione a Charlotte

Lo spagnoloha ceduto allo statunitense Francesin un’giocata a, in Carolina del Nord: il padrone di casa si è imposto in rimonta al match tiebreak con lo score di 5-7 6-1 11-9 nel secondo match giocato dall’iberico nel corso della settimana negli USA dopo quella di New York vinto contro l’altro statunitense Ben Shelton.Allo Spectrum Center disi è giocato davanti a 16200 spettatori: dopo un primo set molto tirato e vinto in volata dall’iberico, lo statunitense ha dominato la seconda frazione, portando così la sfida al match tiebreak, a sua volta a lungo equilibrato, che ha premiato.A fine incontroha dichiarato: “Sappiamo cheè un ragazzo che sorride sempre, ti trasmette sempre buone sensazioni, scherza sempre.