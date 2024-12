Lanazione.it - Campi, in scena la fiaba moderna ‘Zia Natale tutto l’anno’ in prima nazionale

Bisenzio(Firenze), 7 dicembre 2024 – L’accoglienza, la curiosità verso le altre culture, l’importanza della lettura ad alta voce e la trasmissione del sapere: saranno questi i temi al centro dello spettacolo in“Zial’anno”, un racconto divertente e toccante tra musica, poesia e situazioni esilaranti. Appuntamento quindi sabato 7 ore 16.30 e ore 19 e domenica 8 dicembre ore 16,30 al Teatrodante Carlo Monni per due pomeriggi all’insegna dell’incanto e del divertimento per grandi e piccini con l’adattamento teatrale del libro “Zia” di Simone Frasca (Il Battello a Vapore), scrittore e illustratore di libri per l’infanzia e creatore dell’ormai celebre Bruno lo Zozzo (Piemme), che è stato adottato come mascotte dall'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.