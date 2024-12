Oasport.it - Boxe, Carini combatterà per il titolo italiano. Promosse Charaabi, Sorrentino e Baldassi. Cavallaro battuto

Al PalaSomaschini di Seregno (in provincia di Monza Brianza) proseguono i Campioni Italiani Assoluti didilettantistica. Di seguito i risultati della quinta giornata, oggi sono andate in scena le semifinali.MASCHILE48 KG: sarà testa a testa tra Salvatore Attrattivo (5-0 a Leonardo Esposito) e Marco Sollero (5-0 contro Gerardo Damiano).51 KG: Fares Al-Assi ha sconfitto Alessio Camilo (4-1) e ora incrocerà Nicolino Platania (3-2 su Filippo Seca).54 KG: Tommaso Sciacca e Badr Eddine Bouraouia si fronteggeranno per ildopo averrispettivamente Luigi Vidal De Joya (4-1) e Mouhcine Sabri (5-0).57 KG: Micheleliquida Mattia Firinu per 5-0 e da favorito della vigilia incrocerà Michele Cravotta, che ha regolato Francesco Ingallinera nel primo round.60 KG: il match per ilsarà tra Giuseppe Canonico (5-0 a Federico Ferro) e Daniele Salerno (5-0 contro Davide Calculli)63,5 KG: Giacomo Giannotti si è imposto su Francesco Carpinteri nel corso del secondo round e sfiderà Francesco Cavazza (5-0 contro Graziano Arbas).