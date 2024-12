Ilrestodelcarlino.it - "Basta, ancora incompetenza e danni"

L’assessore alla Cultura Bertini sui conti della Fondazione delle Muse tranquillizza, ma l’opposizione attacca in maniera frontale coinvolgendo anche il sindaco: "Silvetti continua a voler compiacere e rassicurare tutti su qualsiasi argomento, ma poi dietro di sé ha una squadra di assessori che in assenza di un vertice autorevole va per i fatti propri senza alcuna guida, direzione e controllo. La responsabilità prima di governo è la sua, sua la squadra che si è scelto, suo il potere di rimuovere gli assessori se, come nel caso della Bertini, continuano a fare. Continuare a dire, caro sindaco, che il fallimento del governo avviene a tua insaputa è argomento oramai non più dignitoso". I gruppi di opposizione, dal Pd ad Altra Idea di Città passando per Diamoci del Noi, Ancona Futura e Azione (fuori come sempre Italia Viva), entrano poi nel merito della vicenda: "La Fondazione Teatro delle Muse è in pericolo con un buco di bilancio di 300mila euro.