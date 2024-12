Lanazione.it - Aggressione al Ci Risiamo: “Botte per non pagare”. Feriti cameriere e cliente

Leggi su Lanazione.it

Empoli (Firenze), 7 dicembre 2024 – Momenti di terrore ieri pomeriggio al Ci’travolto’ da un’ondata di violenza inaudita che ha portato al ferimento delPiero Costa e di unintervenuto in suo soccorso. Tutto ha avuto inizio verso le 15 quando due uomini sono entrati nel noto locale empolese di via Roma per consumare dei drink. “Hanno ordinato alcolici e cibo e hanno consumato all’interno – racconta il titolare Luigi Di Dio Faranna ricostruendo la vicenda ora al vaglio degli inquirenti –. Arrivato il momento diuno dei due ha cominciato ad agitarsi urlando alla ragazza che si trovava alla cassa. Poi è come impazzito: ha arraffato tutto quello che gli è capitato tra le mani, oltre agli oggetti del cibo, per tirarglielo contro. Lei, tra l’altro giovanissima, era terrorizzata.