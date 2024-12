Accoltellamento a Nettuno | ex compagna confessa il delitto arrestata

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 dicembre 2024 – Hato. Una donna di 36 anni si è costituita nella tarda serata di ieri presso la caserma dei carabinieri dindo di essere responsabile dell’mortale del suo ex compagno, un uomo di 43 anni (leggi qui).Il corpo della vittima è stato ritrovato verso le 22.10 all’interno del cortile di un condominio, con evidenti ferite da arma da taglio. Stando alle dichiarazioni della donna, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima lite, scatenata sembrerebbe da problemi economici e dalla gestione della figlia minore della coppia.La confessione e il ritrovamento dell’armaDurante la confessione, la donna ha indicato ai militari il luogo dove aveva abbandonato l’arma del, un coltello intriso di sangue. L’arma è stata rinvenuta in una via limitrofa e sequestrata come prova.