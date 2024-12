Agi.it - A 16 anni è già un fenomeno, 20"04 nei 200 metri. Va in archivio il primato di Bolt

AGI - Si chiama Gout Gout, ha 16, ed è il nuovodella velocità nell'atletica leggera. Australiano del Queensland, nato da genitori sudanesi, Gout Gout ha stabilito in un colpo solo il record oceanico ed australiano assoluto, nonché mondiale under 17, dei 200correndo in 20"04 con un vento di 1,5al secondo alle spalle, quindi regolare. E' accaduto oggi a Brisbane in una gara giovanile. Ieri nei 100aveva corso in 10"17. Argento iridato nei 200ai Mondiali under 20 di Lima ad agosto, Gout oggi ha migliorato dopo ben 56il record nazionale di 20"06 della leggenda dell'atletica australiana, Peter Norman entrato nei libri di storia per quella finale iconica dei 200 della finale delle Olimpiadi di Mexico City del 1968 quando giunse secondo alle spalle di Tommy Smith e davanti a John Carlos per il successivo podio entrato nella storia non solo dello sport ma anche dell'umanità.